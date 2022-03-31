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В Генштабе рассказали об угрозе вражеского ракетного удара "Калибром" по объектам ОПК

Фото: с кораблей РФ может быть нанесен новый ракетный удар (perild.com)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ могут нанести новые ракетные удары с акватории Черного моря по украинским объектам ОПК и логистической инфраструктуре. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что атака вероятна и использованием крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку Генштаба ВСУ.

"Сохраняется угроза применения ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего государства", - говорится в сообщении.

Так, в акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

В Генштабе отметили, что на оккупированном Крыму в военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров".

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