В Генштабе рассказали, как прошли 19-е сутки войны

Заканчивается девятнадцатая сутки противостояния защитников Украины российским оккупационным войскам. В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах в регионах и об оперативной обстановке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Враг продолжает применение авиации с целью поддержки наземных группировок и уничтожение военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Продолжается формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противником запланировано усиление группировки войск ВС РФ на Харьковском направлении.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов, обстрелы из артиллерии и танков гражданской инфраструктуры и населенных пунктов.

На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Республики Беларусь в конфликт.

На Полесском направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Крапивня, Захаровка, Олива, Слобода Кухарская, Октябрьское, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

На Северском направлении враг ведет боевые действия в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не проводит. Осуществляет перегруппировку войск, совершенствует систему материально-технического обеспечения с целью подготовки и возобновления наступления в направлении на Бровары.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток окружить Суммы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Великая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов, Ромны, Талалаевка. Активных наступательных действий не проводит. С целью усиления террористических группировок на направлениях на Сумы, Ахтырка, Харьков и Изюм, проводит перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах. В то же время, существуют проблемы с поставкой боеприпасов на огневые позиции.

С целью доукомплектования подразделений из состава 6-й общевойсковой армии военнослужащим срочной службы настойчиво предлагают переходить на контрактную службу.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты определенными силами ведут боевые действия в районах населенных пунктов Боровая, Терновое, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское.

На Авдеевском направлении в районе н. п. Каменка, во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти.

На Волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении на Угледар.

На Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальонно тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На Южнобугском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайске, Михайло-Ларино, Ульяновка, Пески, Добре, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.