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Генштаб ЗСУ про втрати РФ: До Кемеровської області прибув потяг, заповнений трупами окупантів

Фото: До Кемеровської області РФ прибув потяг, заповнений трупами окупантів
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Втрати держави-агресора зростають кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами", - вказують у Генштабі.

Трупи загарбників мають розвантажити до місцевих моргів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія втратила понад 110 тисяч одиниць особового складу та величезну кількість військової техніки.

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