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Генштаб уверен в росте количества больных коронавирусом среди военных ВСУ

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 08:16
Генштаб уверен в росте количества больных коронавирусом среди военных ВСУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство военнослужащих - контрактники, которые проживают дома с семьями

Главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олим уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в армии неизбежен. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Невидимый фронт: как армия в Украине сдерживает атаку коронавируса".

В комментарии РБК-Украина он рассказал, что большинство военнослужащих - контрактники, которые проживают дома с семьями и постоянно контактируют с ними.

"Будет увеличение, безусловно, будет. Но я считаю, что это не будет критично. Я уверен, что мы справимся", - отметил он.

Напомним, в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона - в Харьковском военном госпитале - обнаружена вспышка коронавируса. У 14 пациентов подтвердили инфицирование вирусом.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 27 апреля в Вооруженных силах Украины выявили 44 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 18 человек и два человека умерли. За минувшие сутки в рядах ВСУ подтвердили шесть случаев заражения.

Ранее в Минобороны заявили, что военные медики из состава Вооруженных сил Украины обеспечены экспресс-тестами для выявление коронавируса.

Добавим, в Вооруженных силах Украины ввели ограничения из-за вспышки коронавируса в стране. В частности, были запрещены служебные командировки и ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий по коллективной подготовкею

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