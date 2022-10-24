Генштаб показав знищення чергової БМП ворога. Машину розірвало на міні (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів і знищили багато техніки ворога.

Крім того, за вчорашній день на півдні підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань. В результаті вдалося знищити кілька окупантів та радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

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