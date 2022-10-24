Генштаб показав знищення чергової БМП ворога. Машину розірвало на міні (відео)
ЗСУ ліквідували чергову броньовану машину піхоти ворога. Техніку разом із екіпажем розірвало на міні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України ліквідовано чергову БМП окупантів разом з екіпажем. Російських окупантів в Україні знищують і знищуватимуть усі, поки вони не підуть з нашої землі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів і знищили багато техніки ворога.
Крім того, за вчорашній день на півдні підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань. В результаті вдалося знищити кілька окупантів та радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".
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