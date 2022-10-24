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Генштаб показав знищення чергової БМП ворога. Машину розірвало на міні (відео)

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Понеділок 24 жовтня 2022 13:53
Генштаб показав знищення чергової БМП ворога. Машину розірвало на міні (відео) Фото: російська БМП підірвалася на українській міні (mil.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

ЗСУ ліквідували чергову броньовану машину піхоти ворога. Техніку разом із екіпажем розірвало на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України ліквідовано чергову БМП окупантів разом з екіпажем. Російських окупантів в Україні знищують і знищуватимуть усі, поки вони не підуть з нашої землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів і знищили багато техніки ворога.

Крім того, за вчорашній день на півдні підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань. В результаті вдалося знищити кілька окупантів та радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

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