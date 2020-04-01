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Генсек ООН заявил о самом тяжелом кризисе за 75 лет из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 10:55
Генсек ООН заявил о самом тяжелом кризисе за 75 лет из-за коронавируса
Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com us-mission)

Экономические последствия из-за пандемии создадут самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны

Кризис, который образовался из-за пандемии коронавируса является самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что коронавирус является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, которые сопровождаются невиданной рецессией в прошлом.

"Это дает основания считать, что это действительно самый большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой", - сказал Гутерриш.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса. Он выделил несколько наиболее проблемных сфер и предложил лидерам "Большой двадцатки" сосредоточиться на нескольких наиболее важных вопросах во время экстренного виртуального саммита.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с посланием к властям всех государств мира в связи с объявлением об пандемии коронавируса COVID-19. И призвал власти всех стран активизировать усилия в борьбе с пандемией.

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