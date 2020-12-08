Генсек ООН выразил соболезнования из-за смерти украинского миротворца в Африке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразил соболезнования из-за смерти украинского миротворца в Африке. Речь идет о старшем лейтенанте Александре Бривке, который 22 ноября умер от коронавируса в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также благодарю за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу ради мира в ДР Конго", - говорится в письме Гутерриша.

По словам генсека ООН, организация предпримет все необходимые меры, чтобы обезопасить миротворцев и персонал миротворческих миссий во время пандемии коронавируса.

Кроме того, Гутерриш выразил благодарность Украине за то, что украинские военные принимают участие в миротворческих операциях.

Напомним, украинский миротворец заболел коронавирусом в ДР Конго в начале ноября. Заболевание у него диагностировали 7 ноября.

Также РБК-Украина писало, что 6 декабря в ДР Конго умер украинский миротворец Сергей Савченко. У военнослужащего внезапно остановилось сердце.