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Генсек ООН сделал прививку COVID-вакциной

Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил прививку от коронавируса. Он описал 2020-й год, назвав его годом смерти, катастроф и отчаяния, и выразил надежду, что сейчас наступит год восстановления мира.

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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По мнению генсека ООН, сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы вакцина была доступна всем и повсюду.

"Мне посчастливилось сегодня получить первую дозу вакцины от COVID-19. С этой пандемией никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока все мы не будем в безопасности", - написал он.

Гутерреш во время своего обращения к Генассамблеи предупредил о риске распространения ядерного и химического оружия. Он призвал страны - члены ООН "поставить мир на рельсы" и прийти к восстановлению мира и процветания.

Напомним, ранее в Испании военные и политические чиновники вакцинировались от COVID раньше, чем медицинские работники и люди из домов престарелых. В связи с этим начальник Генштаба ушел в отставку.

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