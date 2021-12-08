Генсек ООН самоизолировался из-за контакта с больным COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш уже несколько дней находится в изоляции из-за общения с больным COVID-19. Он также отменил все запланированные встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш будет находиться в изоляции несколько дней, поскольку во вторник контактировал с другим должностным лицом ООН, у которого был обнаружен COVID-19", - пишет издание.
Глава ООН должен был стать почетным гостем ассоциации прессы ООН на ее ежегодном гала-концерте в Манхэттене в среду. В четверг он должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по проблемам терроризма и изменения климата. Однако 72-летний Гуттериш отменил свое участие во всех мероприятиях, запланированных на ближайшие несколько дней.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразился коронавирусом 9371 человек, а умерли - 450. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Полтавской областях.
При этом полный курс иммунизации от коронавируса прошли более 12 млн человек. Всего в стране уже сделали 25,9 млн прививок.