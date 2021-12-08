Генсек ООН самоизолировался из-за контакта с больным COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш уже несколько дней находится в изоляции из-за общения с больным COVID-19. Он также отменил все запланированные встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш будет находиться в изоляции несколько дней, поскольку во вторник контактировал с другим должностным лицом ООН, у которого был обнаружен COVID-19", - пишет издание.

Глава ООН должен был стать почетным гостем ассоциации прессы ООН на ее ежегодном гала-концерте в Манхэттене в среду. В четверг он должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по проблемам терроризма и изменения климата. Однако 72-летний Гуттериш отменил свое участие во всех мероприятиях, запланированных на ближайшие несколько дней.