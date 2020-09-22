Генсек ООН призвал усилить международное сотрудничество для борьбы с COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением к 75-летию Организации объединенных наций. Он призвал стран-участниц к усилению международного сотрудничества перед лицом глобальных вызовов.

Об этом сообщает DW.

По его словам, только вместе страны смогут преодолеть нестабильность в мире.

"Грядет климатическая катастрофа, биоразнообразие уменьшается, бедность снова растет, распространяется ненависть, геополитическая напряженность обостряется... Пандемия COVID-19 обнажила нестабильности в мире. Только вместе мы сможем выступить против этого", - сказал Гуттериш.

Генсек также высоко оценил достижения ООН за время существования организации.

"Никогда в современной истории мы не жили столько лет без военного противостояния между великими державами", - добавил Гуттериш.

Ранее в ООН заявляли, что введение временного базового дохода для уязвимых групп населения в 132 развивающихся странах, может обуздать всплеск заболеваемости COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что мировой туризм потерял 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса.