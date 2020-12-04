Генсек ООН призвал страны мира вместе бороться с пандемией коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны вместе бороться с пандемией. Он напомнил, что с самого начала Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные данные, предлагала бороться с коронавирусом сообща.

Об этом Гутерриш сказал в ходе заседания Генассамблеи ООН, сообщает прес-служба Организации.

Он напомнил, что глобальное сотрудничество сегодня необходимо как никогда, - "человечество столкнулось с общим врагом".

"Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы", - отметил глава ООН.

Он напомнил об инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, а также средствам по лечению этого заболевания.

При этом Генсек ООН посетовал на нехватку финансирования этих важных инициатив.

"В настоящее время не хватает 28 млрд долларов, включая 4,3 млрд долларов, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев", – предупредил он.

Ранее Гутерриш заявил, что миру еще годами и десятилетиями придется бороться с последствиями пандемии коронавируса.

В ООН также заявляли, что из-за пандемии коронавируса потребность в гуманитарной помощи в 2021 году увеличится на 40%.