Генсек ООН осудил теракт в Сомали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил взрыв, который прогремел в столице Сомали - Могадишо - и унес жизни более 90 человек. Об этом говорится в сообщении официального представителя генсека Стефана Дюжарріка, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Гутерриш назвал произошедшее терактом, выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от взрыва.

"Виновные в этом чудовищном преступлении должны предстать перед судом", - заявил Гутерриш.

Напомним, 28 декабря в столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, в результате теракта погибли более 90 человек. Среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Летом в Сомали в результате нападения вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо погибли 26 человек. Нападение осуществили сторонники радикальной исламистской группировки "Харакат аш-Шабаб". Среди погибших были граждане Кении, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Танзании. Также сообщалось о гибели кандидата в президенты на предстоящих выборах.

Отметим, согласно последнему докладу ООН, число смертей, вызванных террористическими атаками, сократилось во всем мире.