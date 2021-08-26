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Генсек НАТО отреагировал на теракт возле аэропорта Кабула

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на сегодняшний теракт в Афганистане. Там террористы совершили два взрыва в толпе вблизи аэропорта Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в Twitter.

Генсек Североатлантического альянса решительно осудил сегодняшний теракт в Кабуле.

"Я решительно осуждаю ужасный теракт вблизи аэропорта Кабула. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими. Нашим приоритетом остается скорейшая эвакуация как можно большего количества людей в безопасное место", - сказал он.

Напомним, сегодня террорист-смертник взорвал себя в толпе у главных ворот аэропорта Кабула, а позже произошел еще один взрыв. Жертвами теракта стали по меньшей мере 13 человек, в том числе американские военные.

Все, что известно о теракте возле аэропорта Кабула, читайте в материале РБК-Украина.

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КабулАфганистанТерактНАТОЙенс Столтенберг