Генсек НАТО отреагировал на теракт возле аэропорта Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на сегодняшний теракт в Афганистане. Там террористы совершили два взрыва в толпе вблизи аэропорта Кабула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в Twitter.
Генсек Североатлантического альянса решительно осудил сегодняшний теракт в Кабуле.
"Я решительно осуждаю ужасный теракт вблизи аэропорта Кабула. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими. Нашим приоритетом остается скорейшая эвакуация как можно большего количества людей в безопасное место", - сказал он.
Напомним, сегодня террорист-смертник взорвал себя в толпе у главных ворот аэропорта Кабула, а позже произошел еще один взрыв. Жертвами теракта стали по меньшей мере 13 человек, в том числе американские военные.
Все, что известно о теракте возле аэропорта Кабула, читайте в материале РБК-Украина.