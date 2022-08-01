Генпрокурор о гибели Вадатурского: целенаправленное убийство - одна из версий следствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона .

"Сейчас действительно одна из версий - целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей", - рассказал Костин.

Он также уточнил, что если у следствия появится больше информации, то Офис генпрокурора "очень быстро эту информацию обнародует, с условиями того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".