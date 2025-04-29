Генерал Москалик відповідав за моніторинг війни в Україні для Путіна: подробиці

Загибель генерала РФ у Підмосков'ї

Нагадаємо, що вчора, у п'ятницю, 25 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Балашисі під Москвою вибухнуло авто російського генерала. Пізніше стало відомо, що загинув 59-річний Ярослав Москалик - високопоставлений генерал з Генштабу РФ.

Російські силовики офіційно підтвердили загибель Москалика у Підмосков'ї та відкрили кримінальну справу. Слідчий комітет РФ заявив, що класифікував вибух авто як вбивство.

Детально про те, що відомо про генерала, а також про те, як він причетний до переговорів з Україною, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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