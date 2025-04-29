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Генерал Москалик відповідав за моніторинг війни в Україні для Путіна: подробиці

Вівторок 29 квітня 2025 11:24
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Генерал Москалик відповідав за моніторинг війни в Україні для Путіна: подробиці Фото: генерал РФ Ярослав Москалик (росСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик відповідав за моніторинг бойових дій в Україні та підготовку матеріалів для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ Ярослав Москалик координував роботу чергової зміни Групи бойового управління.

Вона здійснювала безперервний моніторинг ситуації в зоні бойових дій в Україні, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Москалик, за інформацією з некролога, також готував звіти для міністра оборони та диктатора Путіна.

Під некрологом підписалися, зокрема, новий міністр оборони Андрій Бєлоусов і начальник Генштабу Валерій Герасимов.

59-річний генерал загинув на місці після вибуху автомобіля біля свого будинку в Москві.

У неділю 27 квітня Басманний суд заарештував підозрюваного - 42-річного Ігната Кузіна, який мав посвідку на проживання в Україні.

ФСБ стверджує, що Кузін підірвав машину за допомогою саморобного вибухового пристрою. Компоненти нібито були взяті з тайника, облаштованого українськими спецслужбами в Підмосков'ї.

Загибель генерала РФ у Підмосков'ї

Нагадаємо, що вчора, у п'ятницю, 25 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Балашисі під Москвою вибухнуло авто російського генерала. Пізніше стало відомо, що загинув 59-річний Ярослав Москалик - високопоставлений генерал з Генштабу РФ.

Російські силовики офіційно підтвердили загибель Москалика у Підмосков'ї та відкрили кримінальну справу. Слідчий комітет РФ заявив, що класифікував вибух авто як вбивство.

Детально про те, що відомо про генерала, а також про те, як він причетний до переговорів з Україною, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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