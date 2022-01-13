Гендиректор ВОЗ: 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19

"Цели 40% не достигли к настоящему моменту 90 стран, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения", - заявил он.

При этом гендиректор ВОЗ отметил, что организация столкнулась не некоторыми препятствиями, в связи с чем вакцинация населения проходила не в том темпе, на который рассчитывали ранее.

"Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года", - отметил Гебрейесус.

По его словам, более 85% населения стран Африки еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.

"Мы не сможем положить конец острой фазе пандемии, если не ликвидируем этот разрыв", - резюмировал руководитель ВОЗ.