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Гендиректор ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим COVID-19

Автор: РБК-Украина

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус самоизолировался после контакта с заболевшим коронавирусом. Он сообщает, что пока у него нет симптомов заболевания.

Об этом Гебрейесус написал в своем Twitter.

Некоторое время он будет работать с дома, как это советует ВОЗ.

"Установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет", - написал он.

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Добавим, что в мире зарегистрировано 46,4 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 1,2 млн человек. Самая сложная ситуация в Европе.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге назвал крайней мерой введение общенационального карантина для борьбы с коронавирусом. Такие ограничения наносят сильный вред экономике, психическому здоровью людей и увеличивают масштаб домашнего насилия.

Напомним, ученые заявляли, что по странам Европы быстро распространяется новый вид коронавируса. Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих.

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