Гендиректор "Укрпочты" заразился коронавирусом

Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина)

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заразился коронавирусом. При этом он продолжит работать дистанционно.

Об этом Смелянский сообщил в Facebook.

Он отметил, что после приезда из-за границы ушел на самоизоляцию. По его словам это было "не зря", так как у него выявили COVID-19.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19... Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смелянский.

Он добавил, что работает дистанционно, и все встречи, которые назначены на ближайшее время, состоятся.

Напомним, ранее у мэра Умани Александра Цебрия подтвердили заболевание COVID-19.

Отметим, ранее коронавирус подтвердили у главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Также сообщалось о выявленном COVID-19 у народных депутатов Нестора Шуфрича и Игоря Палицы.