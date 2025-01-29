Гендиректор Rheinmetall пояснив, чому Росія планувала його вбити

Гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що Росії не подобається діяльність його компанії. Саме тому на нього готували замах.

Він уточнив, що зараз його безпекою займаються співробітники правоохоронних органів.

"Я думаю, цілком очевидно, що такі країни, як Росія, не дуже задоволені, тому що ми, як найбільший у світі виробник великокаліберних боєприпасів, дуже допомагаємо західним країнам захистити себе", - розповів гендиректор Rheinmetall.

Росія намагалася вбити Паппергера

Нагадаємо, минулого року ЗМІ писали про те, що Росія планувала вбивство гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, але зробити їй цього не вдалося. Плани країни-агресора зірвали спецслужби США та Німеччини.

При цьому вчора, 28 листопада, заступник помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай уперше підтвердив, що Росія дійсно намагалася вбити Паппергера.

Він уточнював, що росіяни планували вбивство й інших власників оборонних підприємств.

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