Гендиректор Credit Suisse рассказал о десятках миллиардов долларов российских клиентов

"Сейчас мы рассматриваем ситуацию. Это очень серьезная ситуация, - сказал Готтштейн на Европейской финансовой конференции Morgan Stanley в Лондоне, имея в виду последствия российского вторжения в Украину. - В ближайшие месяцы мы увидим, что это значит для наших операций. Я еще не принял никакого решения".

Комментарии Готтштейна прозвучали через несколько часов после того, как исполнительный директор UniCredit заявил, что итальянский банк также срочно пересматривает свой бизнес в России.

На прошлой неделе Credit Suisse подробно описал общий кредитный риск России в размере 1,569 млрд швейцарских франков (1,69 млрд долларов) на конец 2021 года, который, по словам Готтштейна, был "существенно" сокращен к концу февраля.

Во вторник он впервые обрисовал масштабы бизнеса Credit Suisse с богатыми российскими клиентами, заявив, что примерно 4% активов, которыми он управляет в своем основном бизнесе по управлению активами, принадлежат российским клиентам.

"Примерно 4% наших активов находятся под управлением российских клиентов, будь то граждане России или граждане России, проживающие на Западе", - сказал Готтштейн.

По состоянию на конец 2021 года второй по величине банк Швейцарии управлял активами на сумму около 1,6 триллиона швейцарских франков, из которых 827 млрд франков были связаны с его бизнесом по управлению активами.

Хотя Готтштейн не предоставил обновленную информацию о текущих активах под управлением, 4% от показателя управления активами на конец года составят около 33 млрд швейцарских франков (35 млрд долларов) в виде активов, связанных с богатыми российскими клиентами.

На прошлой неделе банк заявил, что у него минимальные риски с точки зрения кредитов, выданных лицам, находящимся под санкциями в его подразделении по управлению активами.

В московском офисе Credit Suisse работает около 125 человек, занимающихся инвестиционно-банковскими услугами, управлением активами и другими операциями.