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Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом

Новости » Политика     03.04.2020 - 05:32
Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото (wikimedia org by Patrick Gruban)

Соавтором резолюции являются 188 государств

Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Как отметил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, "Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международную единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19".

Он добавил, что украинская сторона поприветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

Принята резолюция, которая, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальной ответа на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращение дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина блокировала процедуру умолчания относительно инициированного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)", которая предполагает запуск процесса отмены международных санкций.

РБК-Украина писало, что генсек ООН призвал лидеров G20 отменить пошлины и санкции из-за пандемии коронавируса.

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