Гелікоптер розбився біля узбережжя Каліфорнії під час фестивалю: є поранені (відео)

Фото: гелікоптер втратив керування і впав на пальми (x.com/AFpost)
Автор: Каріна Левицька

Гелікоптер зазнав аварії просто на очах у відпочивальників на пляжі Гантінгтон-Біч у Каліфорнії. Літак врізався в пальми біля узбережжя після втрати керування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Гелікоптер, що пролітав над популярним пляжем південної Каліфорнії, раптово почав виходити з-під контролю, зрештою втративши висоту та врізавшись у ряд пальм на очах у відвідувачів пляжу.

 

На відео, опублікованих в Інтернеті, видно, як літак починає обертатися над пляжем Гантінгтон, а потім падає до краю пляжу, де він застрягає між пальмами та сходами біля шосе Тихоокеанського узбережжя.

Пожежна служба Гантінгтон-Біч повідомила, що п'ятьох людей, включаючи двох, які перебували у гелікоптері, доставили до лікарні та "безпечно витягли з-під уламків" після аварії в суботу.

Троє людей отримали поранення на вулиці. Деталі щодо їхніх травм поки що невідомі. Причину аварії одразу не було оприлюднено.

У відомстві заявили, що гелікоптер був пов'язаний із щорічним благодійним заходом "Автомобілі та вертольоти", який проходив сьогодні.

Зауважимо, що раніше цього тижня медичний вертоліт REACH Air Medical розбився на шосе в Каліфорнії. Це сталось неподалік Сакраменто після зльоту з медичного центру університету в Дейвісі.

