Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование убийства Кирилла Тлявова, пятилетнего мальчика из Переяслава. Об этом в Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинения предъявят всем четверым участникам инцидента.

"Подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказания для этих лиц. Верю, оно будет справедливым", - добавил Труба.

Напомним, в октябре сообщалось, что следователи так и не нашли оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов.

Убийство мальчика произошло 31 мая. Двое пьяных полицейских решили пострелять в банки, в результате несчастного случая смертельное ранение получил ребенок, который находился неподалеку. Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.