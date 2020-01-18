ГБР вызывает Порошенко на очередные допросы

Государственное бюро расследований вызвало на очередные допросы пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Facebook.

Допросы назначены на 21 и 24 января.

"Повестки о вызове Порошенко Петра Алексеевича. Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить Вас в качестве свидетеля... Для допроса в качестве свидетеля в 10 ч. 30 мин. 21.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001732 к следователям центрального аппарата ГБР", - говорится в сообщении.

Также политика вызвали "на допрос в качестве свидетеля в 11 ч. 00 мин. 24.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001905 к следователям центрального аппарата ГБР".

"Предупреждаем, что согласно ст. 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Как писало РБК-Украина, в ноябре ГБР сообщало, что проводит расследование в 13 уголовных процессах с участием пятого президента Украины Петра Порошенко. Указывалось, что в этих процессах уже провели 12 обысков, назначены 35 экспертиз и наложили пять арестов.