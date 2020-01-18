ГБР вызывает Порошенко на очередные допросы

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Допросы должны состояться 21 и 24 января

Государственное бюро расследований вызвало на очередные допросы пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Facebook.

Допросы назначены на 21 и 24 января.

Повістки про виклик Порошенка Петра Олексійовича Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у ряді кримінальних проваджень, в рамках досудового розслідування, у яких необхідно допитати Вас у якості свідка. У відповідності до ст.ст. 133-137 КПК України Вас у встановленому законом порядку викликано слідчими до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка о 10 год. 30 хв. 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001732 від 12.11.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Козлова М.Б., Лазорчика І.В., за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет № 323, контактний номер телефону (044)294-64-34. Крім того, Ви викликаєтесь на допит у якості свідка о 11 год. 00 хв. 24.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001905 від 10.12.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Єгорова Д.О., Амєліна О.В. кабінет № 325, контактний номер телефону (044)294-64-62. Звертаємо Вашу увагу на те, що при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Попереджаємо, що згідно ст.ст. 139, 140 КПК України у випадку неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід. Опубліковано Державне бюро розслідувань Субота, 18 січня 2020 р.

"Повестки о вызове Порошенко Петра Алексеевича. Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования, в которых необходимо допросить Вас в качестве свидетеля... Для допроса в качестве свидетеля в 10 ч. 30 мин. 21.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001732 к следователям центрального аппарата ГБР", - говорится в сообщении.

Также политика вызвали "на допрос в качестве свидетеля в 11 ч. 00 мин. 24.01.2020 в уголовном производстве № 62019000000001905 к следователям центрального аппарата ГБР".

"Предупреждаем, что согласно ст. 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Как писало РБК-Украина, в ноябре ГБР сообщало, что проводит расследование в 13 уголовных процессах с участием пятого президента Украины Петра Порошенко. Указывалось, что в этих процессах уже провели 12 обысков, назначены 35 экспертиз и наложили пять арестов.