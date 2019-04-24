ГБР расследует убийство мужчины полицейскими

Фото: автомобиль, в котором убили мужчину (dbr.gov.ua)

Мужчина умер в авто патрульной полиции

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) выясняют причины и обстоятельства смерти 29 летнего мужчины в автомобиле патрульной полиции в Сумах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

О происшествии, теруправления ГБР сообщило руководство Главного управления Нацполиции Сумской области. После чего, следственная группа ГБР выехала на место происшествия.

По факту смерти мужчины, следователи Государственного бюро расследований, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: автомобиль, в котором убили мужчину (dbr.gov.ru)

РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по подозрению в выбивании признаний тремя оперуполномоченными отдела криминальной полиции Ингульского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области.

Ранее ГБР направила в суд дело в отношении работника Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции города Киева Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий в виде избиение во время задержания активистов.