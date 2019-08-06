В Запорожской области пьяный полицейский сбил пешехода

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области нетрезвый полицейский за рулем автомобиля наехал на женщину-пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации правоохранителей, пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

"5 августа 2019 года на центральной улице города Каменка-Днепровская Запорожской области водитель автомобиля марки Daewoo, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. Оказалось, что за рулем автомобиля марки "Daewoo" находился сотрудник полиции одного из отделений ГУ Нацполиции в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины полицейскому грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на автодороге Овруч-Словечно (Житомирская область) столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое людей, еще трое получили травмы. По данным факту полиция открыла уголовное дело.

Как сообщало РБК-Украина, 3 августа в Харьковской области в городе Люботине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.