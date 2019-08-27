ГБР заблокировало тестирование сенсорной кнопки в Раде, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам нардепа, ГБР заблокировало центр управления системой "Рада-3"

Государственное бюро расследований проводило следственные действия в Верховной раде. Об этом заявил депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, представители ГБР не дали работникам аппарата Верховной рады протестовать сенсорную кнопку.

Он отметил, что ГБР заблокировало центр управления системой "Рада-3".

Парубий отметил, что действия силовиков являются давлением на высший законодательный орган.

Парламентарий отметил, что ни одного решения по обыскам не было.

"Постановления ни одного не было. У нас есть только письмо Госбюро расследований. ГБР зашли без официального предупреждения. Зашли без решения суда. Фактически, кто-то им дал пропуск как гражданам. Это был незаконный вход в Верховную раду Украины. Уже когда они были внутри, они показали удостоверение и заблокировали компьютерный центр. После этого помещение было опечатано. Все эти дни с 23 августа до сих пор Аппарат ВРУ не имел доступа к системе "Рада-3". Состоялось грубое вмешательство в систему Рада. Политически, нет сомнений, что их цель была - помешать внедрению сенсорной кнопки", - заявил Парубий.

Напомним, Шевченковский райсуд города Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировать уголовное производство из-за возможного вмешательства спикера Верховной рады Андрея Парубия в избирательный процесс.

Как писало РБК-Украина, в начале августа нардепов вызывали на допросы в ГБР из-за назначения Владимира Гройсмана премьер-министром.