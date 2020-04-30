ГБР подозревает двух харьковских полицейских в сокрытии убийства

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейские пытались скрыть убийство девушки в прошлом году в Харькове

Следователи полтавского управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Холодногорского отдела полиции в Харьковской области в сокрытии убийства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По версии следствия, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 года в Харькове.

"Правоохранители узнали об убийстве девушки сразу после его совершения, однако не составляли соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10 день после преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, один из полицейских встречался с отцом подозреваемого в убийстве, чтобы сообщить об инциденте с его сыном. Полицейские также не внесли в материалы дела информацию допроса одного из свидетелей, который проводили 5 июля 2019 года.

"Действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и утраты вещественных доказательств", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, харьковским полицейским грозит арест до 3 месяцев, ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области двух начальников полиции и следователя заподозрили в привлечении невиновного к ответственности, чтобы искусственно улучшить статистику по раскрываемости преступлений.

Также РБК-Украина писало, что трех оперуполномоченных полиции Краматорска подозревают в принуждении потерпевшего признать вину в совершении преступления, к которому он не был причастен.