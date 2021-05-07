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ГБР начало расследование из-за смерти спасателя в Нежине, у которого не раскрылся парашют

Автор: РБК-Украина

Государственное бюро расследований начало следствие, чтобы установить обстоятельства смерти спасателя во время прыжков с парашютом в Нежине Черниговской области. Открытое уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Событие произошло во время проведения плановых прыжков с парашютом 6 мая. Погиб инструктор-спасатель специального авиационного отряда ГСЧС Украины в Нежине.

По предварительной информации, прыжки выполняли 10 служащих ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины – Нарушение правил полетов или подготовки к ним.

РБК-Украина уже писало, что погибшим был прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы Андрей Химич 1986 года рождения.

Ранее в Одесской области при патрулировании границы на озере перевернулась лодка с пограничниками. Один из пограничников погиб.

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Новости Украины Черниговская областьГСЧСГБР