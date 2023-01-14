Газу недостатньо: найбільший експортер прогнозує різкі коливання світових цін
Ціни на природний газ можуть коливатися протягом наступних кількох років, тому що пропозиція все ще занадто мала, щоб задовольнити зростаючий попит, вважає міністра енергетики Катару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Протягом деякого часу ситуація буде нестабільною. Ми постачаємо на ринок багато газу, але його недостатньо", - сказав Саад аль-Каабі на конференції Атлантичної ради в Абу-Дабі
За його словами, наступна зима може виявитися складною для споживачів газу у північній півкулі, оскільки їм, ймовірно, буде важко поповнити свої запаси до цього через відсутність потоків із Росії.
Ціни на газ підскочили після того, як Росія вторглася в Україну в лютому минулого року і Москва припинила постачання газу до Європи. Ціни впали із середини 2022 року через уповільнення економіки та завдяки збільшенню імпорту зрідженого природного газу до Європи, зокрема з Катару. Допомогла і тепліша, ніж зазвичай, зима в Європі.
Але ціни залишаються набагато вищими за середні історичні значення і можуть знову підскочити, якщо відновлення економіки Китаю призведе до збільшення закупівель газу. Європі також, можливо, доведеться поповнити свої резерви за літо майже без потоків з Росії, яка до війни була її найбільшим постачальником.
За словами аль-Каабі, високі ціни завдають шкоди споживачам. "Найбільша проблема, з якою ми стикаємося як виробники, - це руйнація попиту, а є падіння попиту як на газ, так і на нафту", - сказав він.
Катар, який змагається зі США як найбільший у світі експортера зрідженого природного газу (ЗПГ), інвестує близько 45 млрд доларів, щоб збільшити виробництво майже на 60%. Але цей проект не буде завершено до 2027 року.
Аль-Каабі сказав, що цього року Катар підпише більше контрактів із споживачами на новий газ. У листопаді було укладено багаторічні угоди про постачання частини його до Німеччини та Китаю.
За його словами, 2023 року Катар також підпише так звані угоди про продаж своїх активів ЗПГ у США. Країні Перської затоки належить 70% експортного терміналу Golden Pass у Сабін Пасс, штат Техас.
Нагадаємо, Німеччина отримає нові обсяги катарського зрідженого природного газу (ЗПГ) з 2026 року після того, як QatarEnergy та ConocoPhillips підписали дві угоди, що охоплюють щонайменше 15-річний період.