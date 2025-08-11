У Газі загинув журналіст Al Jazeera, якого Ізраїль вважає лідером осередку ХАМАСу

Зазначається, що Анас Аль-Шаріф був серед групи з чотирьох журналістів Al Jazeera та їхнього асистента, які загинули внаслідок удару по намету біля лікарні Шифа у східній частині Гази. Працівник лікарні зазначив, що внаслідок цього удару загинули ще двоє людей.

За даними ізраїльських військових, Аль-Шаріф очолював осередок ХАМАС та "відповідав за організацію ракетних атак проти ізраїльських цивільних і військовослужбовців ЦАХАЛ". В якості доказу в заяві наводяться знайдені у Газі розвіддані та документи.

Телеканал Al Jazeera повідомив, що під час удару загинули журналісти Мохаммед Курейкеха, Ібрагім Захер і Мохаммед Нуфал.

Організації із захисту свободи преси та експерт ООН раніше попереджали, що життя Аль-Шаріфа перебуває під загрозою через його репортажі з Гази.

Спеціальна доповідачка ООН Ірен Хан минулого місяця заявила, що звинувачення Ізраїлю на адресу журналіста не мають підтверджень. У липні Комітет із захисту журналістів закликав міжнародну спільноту захистити Аль-Шаріфа.

Аль-Шаріф, чий акаунт в X мав понад 500 тисяч підписників, за кілька хвилин до своєї загибелі написав у соцмережі, що Ізраїль вже понад дві години інтенсивно бомбардує місто Газа.

Фото: кореспондент Al Jazeera Анас Аль-Шаріф (Facebook/Anas Al-Sharif)

Пресслужба підконтрольного ХАМАСу уряду Гази, повідомила, що з початку війни 7 жовтня 2023 року начебто було вбито 237 журналістів.