У Газі загинув журналіст Al Jazeera, якого Ізраїль вважає лідером осередку ХАМАСу

Понеділок 11 серпня 2025 04:30
UA EN RU
У Газі загинув журналіст Al Jazeera, якого Ізраїль вважає лідером осередку ХАМАСу Ілюстративне фото: місто Газа перебуває під масованими обстрілами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Газа від обстрілу загинув журналіст Анас Аль-Шаріф. За версією військових, він був командиром осередку ХАМАС, але видавав себе за журналіста Al Jazeera, але медіаресурс спростовує цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Анас Аль-Шаріф був серед групи з чотирьох журналістів Al Jazeera та їхнього асистента, які загинули внаслідок удару по намету біля лікарні Шифа у східній частині Гази. Працівник лікарні зазначив, що внаслідок цього удару загинули ще двоє людей.

За даними ізраїльських військових, Аль-Шаріф очолював осередок ХАМАС та "відповідав за організацію ракетних атак проти ізраїльських цивільних і військовослужбовців ЦАХАЛ". В якості доказу в заяві наводяться знайдені у Газі розвіддані та документи.

Телеканал Al Jazeera повідомив, що під час удару загинули журналісти Мохаммед Курейкеха, Ібрагім Захер і Мохаммед Нуфал.

Організації із захисту свободи преси та експерт ООН раніше попереджали, що життя Аль-Шаріфа перебуває під загрозою через його репортажі з Гази.

Спеціальна доповідачка ООН Ірен Хан минулого місяця заявила, що звинувачення Ізраїлю на адресу журналіста не мають підтверджень. У липні Комітет із захисту журналістів закликав міжнародну спільноту захистити Аль-Шаріфа.

Аль-Шаріф, чий акаунт в X мав понад 500 тисяч підписників, за кілька хвилин до своєї загибелі написав у соцмережі, що Ізраїль вже понад дві години інтенсивно бомбардує місто Газа.

У Газі загинув журналіст Al Jazeera, якого Ізраїль вважає лідером осередку ХАМАСуФото: кореспондент Al Jazeera Анас Аль-Шаріф (Facebook/Anas Al-Sharif)

Пресслужба підконтрольного ХАМАСу уряду Гази, повідомила, що з початку війни 7 жовтня 2023 року начебто було вбито 237 журналістів.

Ризик повної окупації Сектора Газа

За понад 1,5 роки бойових дій, у Секторі Газа виникла гуманітарна катастрофа. За різними підрахунками, внаслідок обстрілів загинули близько 60 тисяч цивільних жителів.

Нещодавно уряд Ізраїлю затвердив план операції з повної окупації анклаву, включно з містом Газа. США не заперечують проти таких планів Єрусалиму.

Для цього в країні оголосили мобілізацію десятків тисяч резервістів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна планує не окупувати регіон, а звільнити його від бойовиків ХАМАС.

