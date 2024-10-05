На Гаїті банда розстріляла щонайменше 70 людей, ООН просить посилити миротворчу місію

Зазначається, що цей напад сколихнув та шокував країну Карибського басейну, яка вже звикла до спалахів насильства.

Стрілянина сталася у четвер у Понт-Зонде, який розташований на заході Гаїті в сільськогосподарському регіоні Артібоніт.

Лідер банди "Gran Grif" Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що це начебто була помста за пасивність мирних жителів у той час, як поліція та правоохоронці ліквідували членів його угруповання.

За даними агентства ООН з питань міграції, близько 6270 людей залишили свої домівки через такий напад у Гаїті. Крім того, Організація закликала посилити міжнародну миротворчу місію у цій країні.

Місцева влада заявляє, що члени банди підпалили десятки будинків і транспортних засобів, і що цей напад був одним з найбільш смертоносних за останні роки в країні.

Прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль написав у своєму Twitter (X), що стрілянина у Понт-Зонде була атакою "проти всієї гаїтянської нації".

Представник національної поліції Гаїті повідомив у п'ятницю, що після трагедії був замінений директор поліції, відповідальний за департамент Артибоніт. За його словами, на місце було відправлено підкріплення, й сили безпеки контролюють обстановку.

Повідомляється, що серед десятків загиблих - десять жінок і троє немовлят. Ще відомо про поранення 16 людей, у тому числі двох членів банди через перестрілку з поліцією.

Речниця Комісії з діалогу та примирення для порятунку Артібонітової долини Бертід Хорас у розмові з журналістами Ruters сказала, що багато людей були вбиті пострілами в голову, коли члени банди ходили по домівках.

Правозахисна організація RNDDH вважає, що кількість загиблих, ймовірно, була більшою, оскільки були знищені цілі родини. За її даними, вже два місяці ходили чутки про можливу різанину в помсту за допомогу жителів правоохоронцям, які перешкоджали банді вимагати гроші на національній трасі через місто.

"Якби кошти, виділені на розвідувальні служби різних державних інституцій, були використані ефективно, різанини в Понт-Зонде можна було б уникнути", - заявляють правозахисники RNDDH.