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Гайдай розповів, навіщо росіяни розстріляють порожні села у Луганській області

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

РФ розстрілює навіть села, де не залишилось жодного мешканця, щоб в українських військ не було можливості там закріплятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ситуація з мобільним зв’язком та інтернетом на окупованій частині регіону вкрай важка – загарбники відключили мобільний інтернет, бо намагаються захистити свої військові підрозділи від діяльності партизанів", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що росіяни практично цілодобово обстрілюють деокуповані населені пункти. Влада постійно пропонує людям евакуюватися, бо залишатися там смертельно небезпечно.

"Якість ліків та продуктів на захопленій частині Луганської області дуже погана, навіть під час роботи КПВВ у Станиці Луганській до початку повномасштабного вторгнення люди з окупації приходили на підконтрольну уряду України територію за їжею та медпрепаратами", - додав очільник області.

Також Гайдай розповів, що окупанти розстрілюють навіть села, де не залишилось жодного мешканця, щоб в українських військ не було можливості там закріплятися на позиціях.

Нагадаємо, що російські військові повністю відключили інтернет на захопленій частині Луганської області. У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей.

У Луганській області суттєво збільшилась кількість ворожих атак, проте окупанти не просуваються вперед.

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