ГАСИ ликвидирован: что ждет строительный рынок

"С сегодняшнего дня ГАСИ больше не существует. Она полностью ликвидирована и 15 сентября эта структура официально прекращает выполнять свои полномочия", – этими словами министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поставил окончательную точку на пресс-конференции по поводу ликвидации ГАСИ (государственной архитектурно-строительной инспекции) в последний день работы учреждения.

Одновременно было заявлено о старте нового органа – Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству (ГИАГ). ГИАГ была создана в декабре 2020 года постановлением Кабмина №1340. Ее работа официально стартовала 16 сентября 2021.

Министр подчеркнул, что ГИАГ – не замена скандального ГАСИ, а полностью новая структура с отличными полномочиями и принципами работы, а также новыми людьми. Уверяют, что ни один из бывших работников ГАСИ не будет трудоустроен в ГИАГ. Сотрудники новой структуры прошли тщательный отбор при участии НАБУ и НАЗК. На момент старта в ГИАГ было зачислено в штат 200 человек (30% от предусмотренного состава). Всего же, для полноценного функционирования, инспекции нужно 660 специалистов.

Ликвидация ГАСИ – одно из основных звеньев реформы градостроительства, которое Минрегионстрой запустил еще в марте 2020 года. И хотя на строительном рынке многие считали ГАСИ очагом коррупции, ее ликвидация не является самоцелью. Цель реформы – преодоление коррупции и полная перезагрузка системы целой отрасли.

В чем же основные отличия ГИАГ:

Отсутствие человеческого фактора . Отныне не будет возможности в ручном режиме влиять на решения и разрешения в строительной сфере. Вопрос взяток должен стать неактуальным автоматически, ведь "машина взяток не берет".

. Отныне не будет возможности в ручном режиме влиять на решения и разрешения в строительной сфере. Вопрос взяток должен стать неактуальным автоматически, ведь "машина взяток не берет". Полная диджитализация процесса . Чтобы получить разрешение на строительство, нужно будет ввести в систему всю необходимую документацию. И при условии соответствия документов нормам (целевое назначение земельного участка, проектная, градостроительная документация и т.п.), разрешение будет формироваться автоматически (это предусмотрено закопроектом №5655, который готовят к принятию во втором чтении).

. Чтобы получить разрешение на строительство, нужно будет ввести в систему всю необходимую документацию. И при условии соответствия документов нормам (целевое назначение земельного участка, проектная, градостроительная документация и т.п.), разрешение будет формироваться автоматически (это предусмотрено закопроектом №5655, который готовят к принятию во втором чтении). Функция контроля. Контроль за достоверностью документации и ее соответствию законодательным и градостроительным нормам будет осуществляться в автоматическом режиме. Если система обнаружит недостатки — объект попадет под проверку.

Главными принципами реформы в Минрегионстрое называют либерализацию, децентрализацию и ответственность.

Либерализация воплощается в том, что доступ к рынку будут иметь все, кто готов выполнить предусмотренные законом условия.

Децентрализация расширяет полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства.

Ответственность – должна выступать именно тем рычагом влияния, который будет сдерживать девелоперов от злоупотреблений. Поскольку предусматривает личную административную и уголовную ответственность за нарушения проекта, в том числе для физических лиц (заказчик, архитектор, контролирующий орган). То есть, система в процессе оформления документации и ведения строительного процесса потребует личные электронные подписи ответственных лиц. Эти подписи в случае возникновения нарушений, будут использованы для судебного разбирательства.

Фото: Глава ГИАГ Семен Кривонос (farmers.org.ua)

Председатель вновь созданной ГИАГ Семен Кривонос называет текущий момент «новой эпохой в градостроительстве» и уверен, что его ведомство готово к тому, чтобы на строительном рынке «не было никаких мошеннических метров».

Практикующие юристы строительной отрасли надеются, что новый орган действительно будет иметь низкую толерантность к коррупции. Но пока осторожны в прогнозах. "Сейчас работаем с данными портала государственной электронной системы в сфере строительства, который как заявляли должен положить конец махинациям с предыдущим реестром ГАСИ. Но по факту как были злоупотребления, так и есть. Например, застройщики получают через систему разрешение на строительство сс1 (самый легкий класс последствий), а строят многоэтажки", — говорит юрист по вопросам недвижимости Владимир Копоть.

В полной мере механизмы автоматизации и контроля заработают после финального аккорда градостроительной реформы — принятия Верховной радой законопроектов № 5655, 5656 и 5877. Ожидают, что это произойдет в октябре. Именно тогда система получит не только цифровую оболочку и обновленный состав, а также реальные рычаги контроля и наказания.

Станут ли квадратные метры недвижимости дешевле, если из них будет изъята коррупционная составляющая? Алексей Чернышев ответил, что без сомнения будет уменьшена себестоимость строительства. Но финальная цена недвижимости определяется рынком.

Поэтому ощутят ли на себе преимущества новой системы конечные пользователи — зависит от экономической и рыночной ситуации и уровня спроса.