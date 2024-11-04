Гарячий вечір у Сент-Луїсі, подвійна помста оборонця "Вінніпега": бійки вихідних НХЛ

У першому періоді протистояння з "Лос-Анджелесом" на оборонця "Кінгз" Майкі Андерсона налетів тафгай "Чикаго" Нік Фоліньйо. На цей бешкет зреагував вінгер "Лос-Анджелеса" Теннер Жанно. Він швидко нейтралізував хулігана, а потім влучним ударом правою збив шолом із голови Фоліньйо. Рефері виписали обом по 5 хвилин штрафу.

Відразу дві сутички трапилися в Сент-Луїсі. У першому періоді на вкиданні почубилися капітан "Блюз" Брейден Шенн і оборонець "Торонто" Джейк Маккейб. Із конкуренцією не склалося. Центрфорварду господарів вистачило трьох ударів, щоб із допомогою борту відправити опонента додолу. Маккейб ще й промахом "допоміг" собі втратити рівновагу.

У третьому же періоді ціла серія невмотивованої агресії призвела до бійки форварда "Сент-Луїса" Павла Бучнєвіча та вінгера "Мейпл Ліфс" Понтуса Холмберга. Господар льоду влетів у гущавину подій та висмикнув звідти суперника. Обидва опинилися на льоду, але швидко піднялися. Щоправда, Бучнєвіч кількома ударами в голову відправив Холмберга назад.

Масова шарпанина спалахнула і в Піттсбурзі під завісу поєдинку "Пінгвінз" проти "Монреаля". Хуліган "Канадієнс" Арбер Джекай не змирився з поразкою і штовхнув суперника ключкою. У цій купі малій оборонець гостей Джейден Страбл вирішив заблокувати колегу за амплуа Раяна Грейвза. Та лише розгнівав того – оборонець "Піттсбурга" вирвався з-під опіки та надавав добрячих стусанів кривднику.

Гаряче було й у Вінніпезі. Оборонцю місцевих "Джетс" Логану Стенлі не сподобалося, як форвард "Тампи-Бей" Люк Гленденінг бруднувато зіграв проти Владіслава Намєстнікова. Тож він на повній швидкості влетів в американця в центрі майданчика. Захистити одноклубника кинувся нападник "Лайтнінг" Земгус Гіргенсонс. Стенлі витримав стартовий натиск латвійця, а потім відправив і того на лід.

На старті третього періоду протистояння в Бостоні оборонець "Сіетла" Адам Ларссон мав необережність атакувати за воротами молодого форварда "Брюїнз" Меттью Пуатру. За одноклубника відразу заступився вінгер Трент Фредерік. Швед швидко втратив шолом і фактично не чинив опору господарю льоду, який кинув на Ларссона шквал ударів. Побиття зупинили рефері.

Нарешті в Анахаймі під завісу 2-го періоду вирішили з'ясувати взаємини тафгай "Дакс" Росс Джонстон і нападник "Чикаго" Пет Марун. Вони зчепилися ще на половині "Блекгокс", а до відкритої конфронтації перейшли біля воріт "Анахайма". Після тривалої "артпідготовки" вінгер господарів спробував здолати оборону Маруна кількома випадами правою. Той встояв на ногах, а потім і контратакував. Утім, жоден зі забіяк досягнути переваги не зумів.