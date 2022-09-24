"Гарпок" почав виплачувати борги "зеленим" інвесторам за 2021

"Рівень оплати за січень-червень 2021 року склав 100%. Липень буде на рівні 90%", - сказав він.

За словами Іванова, держпідприємство намагається проводити якомога більше аукціонів з продажу "зеленої" електроенергії, щоб збільшити виплати підприємствам зеленої енергетики.

"Щомісяця відбувається до 16 різних аукціонів", - уточнив Іванов.

Разом з тим він, не повідомив яку саме суму коштів виплатив "Гарантований покупець".

Нагадаємо, до здійснення нещодавніх розрахунків рівень недоплати "Гарантованого покупця" підприємствам зеленої енергетики за вироблену в 2021 році електроенергію складав 10%, однак рівень недоплат за 8 місяців поточного року перевищує 55%.

Раніше очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що 14 вересня компанія перераховала "Гарантованому покупцю" 3 млрд грн компенсації для оплати електроенергії за "зеленим" тарифом.

Заборгованість "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу для ВДЕ скоротилась з 14,5 - до 11,5 млрд грн.