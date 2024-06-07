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"Гарпок" готовий провести аукціони для залучення інвесторів в зелену енергетику

Фото: "Гарпок" готовий провести аукціони для залучення інвесторів в зелену енергетику (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Державне підприємство "Гарантований покупець" готове провести зелені аукціони для залучення інвестицій в нові потужності відновлюваної енергетики після того, як рішення про старт та умови аукціонів будуть затверджені на рівні держави.

Про це заявив заступник директора з економіки держпідприємства Станіслав Сова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ми в очікуванні аукціонів. Якщо буде таке прийняте рішення, то Гарантований покупець готовий забезпечити їхнє проведення і виконати свою функцію", - сказав Сова. 

За його словами, це один з варіантів стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, який має замінити систему підтримки за "зеленим тарифом". 
Також він розповів, що підприємство намагається скоротити заборгованість перед виробниками зеленої енергії і з початку року погасив 15 млрд грн. При цьому, зростання заборгованості поточного року склало 6,2 млрд грн.  

Сова зазначив, що до головних причин існування заборгованості належить затримка з оплатою за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ з боку НЕК "Укренерго". За його словами, це наслідок недофінансування тарифу на передачу, а також не вчасне підписання актів з "Укренерго" по ряду причин. 

Він уточнив, що борг Укренерго перед "Гарпоком" за послугу за 2022-2023 роки складає 10,4 млрд грн. 

Вирішити проблему, за словами заступника директора, може покращення платіжної дисципліни з боку "Укренерго", вчасне врегулювання питань із підписання актів, а також динамічний перегляд тарифу на передачу, щоб в ньому своєчасно враховувати чинники, що виникають на ринку електроенергії. 

"Ми пропонували коригувати тариф щоквартально, а не за підсумками року і після перевірки діяльності з боку НКРЕКП – ред.)", - сказав Сова. 

Він підкреслив, що головна мета підприємства - це вирішити проблему боргів перед виробниками з ВДЕ, а також забезпечити повноту поточних розрахунків за вироблену ними зелену енергію. 
 
 

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація вважає, що держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу в будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій в ці проєкти.

На думку УВЕА в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку.

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Електроенергія