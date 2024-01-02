Гармати та особовий склад. У ЗСУ відзвітували про втрати РФ на півдні за добу

Збройні сили України за останню добу на Південному напрямку знищили 20 гармат російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
Протягом доби дещо збільшив кількість штурмових дій до 19, але їхня якість залишається сталою - безуспішні.
Зазнавши втрат, ворожі штурмовики у зменшеній кількості змушені були повернутися на вихідні позиції. А наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.
Також триває контрбатарейна боротьба, під час якої Сили оборони півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах.
У ворога на лівому березі стало менше на:
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 січня, склали 810 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 13 ББМ та 49 артсистем ворога.
Також Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили позицію росіян і вдарили по ній. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.
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