Гармати, автомобілі та дрон. У ЗСУ розповіли про втрати РФ на півдні за останню добу

Росіяни за останню добу втратили дві гармати, шість одиниць автомобільної техніки та 36 одиниць особового складу на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх вогневих позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.

Що вдалося знищити українським воїнам

За попередньо розвіданими даними ворогу завдано таких втрат:

36 окупантів;

2 гармати;

1 розвідувальний БпЛА;

1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";

6 одиниць автомобільної техніки;

1 човен.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.