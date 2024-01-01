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Гармати, автомобілі та дрон. У ЗСУ розповіли про втрати РФ на півдні за останню добу

Україна, Понеділок 01 січня 2024 18:27
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Гармати, автомобілі та дрон. У ЗСУ розповіли про втрати РФ на півдні за останню добу Архівне фото: У ЗСУ розповіли про втрати РФ на півдні за останню добу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни за останню добу втратили дві гармати, шість одиниць автомобільної техніки та 36 одиниць особового складу на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх вогневих позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.

Що вдалося знищити українським воїнам

За попередньо розвіданими даними ворогу завдано таких втрат:

  • 36 окупантів;
  • 2 гармати;
  • 1 розвідувальний БпЛА;
  • 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
  • 6 одиниць автомобільної техніки;
  • 1 човен.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.

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