"Гарантии безопасности", симптомы "Омикрона", военный учет женщин: новости за выходные

В России планируют переговоры по "гарантиям безопасности" сразу после новогодних каникул, ученые назвали еще один симптом заражения штаммом "Омикрон", в ВСУ рассказали, как будет работать приказ о военном учете женщин. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-27 декабря, - в материале РБК-Украина.

Напряженность на границе: последние новости

В Британии назвали еще один симптом заражения штаммом "Омикрон"

Кожная сыпь может указывать на заражение штаммом "Омикрон".

Медики и ученые, проанализировавшие данные приложения ZOE Covid Symptom (используется для наблюдения за симптомами COVID-19), пришли к выводу, что появление сыпи можно считать ключевым признаком нового штамма.

Ранее ученые также установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду.

В ВСУ рассказали, как будет работать приказ о военном учете женщин

Для того, чтобы обратиться в военкомат и стать на военный учет, у женщин есть целый год. Ведь процесс исполнения закона и постановки на военный учет будет продолжаться в течение 2022 года.

Новые нормы о воинском учете касаются также беременных и женщин с малолетними детьми. Как и в случае мужчин, для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.

Из конституции Беларуси решили убрать безъядерный статус

Из конституции Беларуси решили убрать упоминание о нейтральном и безъядерном статусе республики. Из действующей редакции предлагается убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным".

Вместо этого там предлагается добавить фразу: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Кличко развеселил сеть во время новогоднего поздравления (видео)

Виталий Кличко во время выступления на сцене поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Но сделать это ему далось не просто, сначала он поздравил всех с 2220 годом, а потом с 2222-м. Видео поздравления мэра Киева опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

"Новый календарь от Кличко. Мэр Киева поздравил всех с наступающими 2220 и 2222 годами. Ну а что, оптимистично", - говорится в сообщении к видео.

В Украину несется снежный шторм

Во вторник, 28 декабря, по всей территории Украины усилятся морозы, ночью синоптики прогнозируют до -15 градусов.

Также в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, который вместе со штормовым ветром накроют многие области. Где и когда ухудшатся погодные условия - читайте в материале Styler.