Гантер Байден постане перед судом за зберігання та вживання наркотиків, - Bloomberg

Гантер стане першою дитиною чинного президента США, яку судитимуть за злочини лише через кілька днів після історичного обвинувального вироку Дональду Трампу. Ці дві події можуть внести нову порцію невизначеності у вибори 2024 року.

У понеділок, 3 червня, розпочинається відбір присяжних у першій із двох справ, яких Гантер Байден намагався уникнути роками, щоб не потрапити до в'язниці та вберегти свого батька, президента Джо Байдена, від політичних і особистих потрясінь під час балотування на другий термін, найімовірніше, проти Трампа.

Судовий процес у Вілмінгтоні, штат Делавер, за трьома федеральними звинуваченнями у незаконному поводженні зі зброєю, розкриє глибину вживання наркотиків молодшим Байденом. Прокурори стверджують, що в цей період він збрехав про зловживання наркотичними речовинами у федеральній формі, щоб незаконно придбати вогнепальну зброю, пише агентство.

Спеціальний адвокат Девід Вайс заявив, що планує підняти болючі події з минулого сім'ї Байденів, пов'язані з поведінкою Гантера і подіями за участю президента. Проте чиновники Білого дому здебільшого розглядають судовий процес як приватну справу сина Байдена, пов'язану з його особистою поведінкою багаторічної давнини.

За словами наближеної до президента людини, під час процесу Байден старший поїде до Франції та звідти буде стежити за процесом, насамперед, як стурбований батько, що підтримує одужання сина від залежності.

Джерело Bloomberg повідомило, що Білий дім не планує публічно втручатися у судовий процес. Однак ці плани можуть змінитися, і співрозмовник видання не виключив, що президент може реагувати на події в режимі реального часу.

Імовірність визнання вини

Хоча існує можливість укладення угоди про визнання вини між двома сторонами в останню хвилину, юридична команда Гантера Байдена готова стверджувати, що звинувачення є неконституційними і порушують Другу поправку, а також вказувати на недоліки в доказах уряду.

Дік Гарпотліан, союзник Байдена і колишній прокурор Південної Кароліни, зазначив, що присяжні у рідному штаті Байдена можуть задатися питанням, чому прокуратура порушила кримінальну справу проти нього саме зараз, коли він позбувся наркотичної залежності.

"Достатньо лише одного, щоб присяжні скасували обвинувачення, та я точно бачу, як один або кілька присяжних ставлять під сумнів правомірність порушення цієї справи", - сказав Гарпотліан, який зараз є сенатором Південної Кароліни.

Судовий процес над Байденом є ще одним вкрай політизованим видовищем після кримінального процесу над колишнім президентом Трампом у Нью-Йорку, який завершився у четвер, 30 травня, визнанням його винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування роману з порнозіркою під час передвиборчих перегонів 2016 року.

Очікується, що судовий процес у справі про зброю буде коротким, але драматичним, а прокурори оприлюднять подробиці про роки життя Гантера Байдена, пов'язані з наркотиками, зокрема уривки з книги, яку він написав про це "Прекрасні речі: Мемуари".

"Його книга рясніє зізнаннями, які підтверджують, що він знав, що був наркоманом, і знав, що вживав крек-кокаїн упродовж 2018 року, зокрема у жовтні 2018 року, коли він придбав і володів пістолетом", - написали прокурори в судовому запиті від 20 травня.

Професор права Університету Фордхем Шеріл Бейдер, колишня помічниця прокурора США, яка зараз керує клінікою кримінального права, сказала, що шанси Байдена отримати виправдувальний вирок невеликі, враховуючи його зізнання у мемуарах.

Син Байдена відкрито говорить про свою боротьбу з алкоголем і наркотиками, але каже, що залишається тверезим з середини 2019 року.

Федеральні прокурори "порушують лише ті справи, в яких вони впевнені, що зможуть виграти, і вони відомі тим, що розставляють всі крапки над "і"", - сказав Бейдер.

Яке передбачене покарання

За двома пунктами звинувачення у зберіганні зброї, передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, а за іншим - до п'яти років. Однак судді рідко призначають максимальні терміни ув'язнення.

Адвокати Байдена планують оскаржити звинувачення уряду в тому, що він купив зброю, будучи наркозалежним, як таке, що суперечить Конституції. Вони мають намір стверджувати, що він не вживав наркотики, коли купував пістолет. Вони також планують стверджувати, що продавець не дотримався законних вимог щодо продажу зброї та оформлення документів.

"Інтоксикація від надмірного вживання алкоголю або наркотиків, легальних чи нелегальних, може зробити занадто небезпечним для людей керування автомобілем, роботу з важкою технікою або володіння вогнепальною зброєю в один день, але вони можуть бути достатньо тверезими, щоб робити усе це наступного дня", - йдеться у заяві адвокатів Байдена, опублікованій 23 травня в прес-релізі суду.

Агентство Bloomberg нагадало, що прокурор Девід Вайс, що веде справу проти Гантера, був номінований Трампом на посаду прокурора штату Делавер, і Байден залишив його на цій посаді. У 2023 році генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив його спеціальним радником для ведення справ проти Гантера Байдена.

У 2023 році Байден і Вайс домовилися про угоду про визнання вини, щоб вирішити обидва звинувачення, але угода розвалилася під час допиту федеральним суддею, який наглядав за цією справою. Адвокати та прихильники Байдена стверджують, що Вайс висунув звинувачення через політичний тиск з боку Трампа і консерваторів.