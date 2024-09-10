"Ганебна ситуація". Хто та за що побив ветерана у Смілі й чому перевірятимуть поліцію

Що відомо про конфлікт

3 вересня неподалік села Ротмистрівка на Черкащині стався конфлікт на дорозі, який переріс у бійку. Інцидент стався після того, як батьки колишнього військовослужбовця ледь не потрапили в аварію. Ексвійськовий вирішив стати на захист батьків та знайшов чоловіка, який спровокував аварійну ситуацію на дорозі.

Колишнім військовим виявився Анатолій Гончаренко. Він – ветеран російсько-української війни, служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, згодом був демобілізований за сімейними обставинами та нині не перебуває на службі.

Гончаренка побив місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко, що зафіксовано на відео. На ролику видно, що Долотенко спочатку двічі б’є військового, а потім змушує Анатолія Гончаренка "вибачатися" за нібито його ганьбу на всю Смілу. На відео сам Долотенко звертає увагу, що поруч була поліція.

Також у мережі з’явилося відео, на якому Анатолій Гончаренко визнає свою не правоту, говорить, що у ситуації на дорозі винні його батьки, а сам він просить вибачення у тих, до кого мав претензії.

Хто такий Вадим Долотенко

Черкаські ЗМІ пишуть, що Долотенко фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи, пов’язані, зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами.

У 2017 році у нього виник конфлікт із місцевим активістом Іллею Слободяником. Саме Слободяник один із перших розпізнав на відео конфлікту Долотенка. Свого часу Слободяник звинувачував Долотенка у побитті та погрозах, які сталися після критики тодішнього мера Сміли Віктора Федоренка. За понад сім років притягнути до відповідальності Долотенка за цим епізодам стороні обвинувачення не вдалося. Цю справу досі розглядають у суді.

Водночас Долотенко є фігурантом мінімум ще одного кримінального провадження, слідство у якому вже завершено та навіть за фактом якого винесено вирок. Йдеться про грабіж, який стався у Смілі у 2020 році. Як встановило слідство, Долотенко приїхав під будинок місцевої жительки, аби віднайти там її сина, який нібито завинив грошей. Не знайшовши ані сина, ані грошей, Долотенко зірвав із жінки золотий кулон і сказав, що поверне, коли отримає гроші від її сина. Після цього з місця пригоди зник. У березні 2024 року Смілянський міськрайонний суд виніс вирок у цій справі, засудивши Долотенка за статтею "грабіж" до року ув’язнення, втім замінивши це покарання умовним терміном.

У чому суть конфлікту

У Головному управлінні Національної поліції у Черкаській області зазначають, що чоловік із жінкою їхали на своєму авто і їх "підрізав" водій автомобіля Hyundai. Вони про це розповіли синові – колишньому військовослужбовцю. Також зазначили, що це авто бачили у селі Ташлик. Чоловік вирішив розібратися із водієм другого автомобіля, але не виявив його на місці. Він зняв номерний знак з автомобіля і виклав пост у соцмережах з проханням встановити власника транспортного засобу.

Після цього водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив зустріч, яка завершилася бійкою. Очевидці зняли на відео інцидент та викликали поліцію. Правоохоронці прибули на місце події, опитали учасників конфлікту та викликали швидку допомогу. Після огляду в лікарні 37-річний колишній військовий відмовився від госпіталізації та написав заяву про відсутність претензій. Однак пізніше погодився подати заяву про нанесення тілесних ушкоджень.

Смілянська окружна прокуратура почала досудове розслідування за статтями щодо хуліганства, вимагання та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 296, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України).

Ексвійськовослужбовця визнали потрерпілим у кримінальному провадженні. Зараз ведеться встановлення всіх обставин та осіб, причетних до злочину. Також повідомляється, що крім бійки був встановлений факт вимагання грошей.

Реакція на побиття колишнього військового

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець відреагував на інцидент із побиттям ветерана у Смілі. Він засудив ганебний випадок та наголосив на необхідності відповідної реакції з боку правоохоронців.

Скріншот зі сторінки Ігоря Табурця у Facebook

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на побиття колишнього військового у Смілі на Черкащині, назвавши ситуацію ганебною та наголосивши на недопустимості приниження ветеранів.

Він також повідомив, що вже заслухав доповідь голови Національної поліції Івана Вигівського про перші результати розслідування та розпочату службову перевірку щодо дій чи можливого недопрацювання місцевих поліцейських.

Клименко підкреслив, що ветерани, які щодня захищають Україну від ворога, заслуговують на повагу та дотримання верховенства права.

Скріншот із Telegram-каналу Ігоря Клименка

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія відреагував на інцидент, зазначивши у своєму Telegram-каналі, що ситуація повинна бути під особистим контролем міністра внутрішніх справ та генерального прокурора.

Скріншот із Telegram-каналу Давида Арахамії