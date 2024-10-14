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З ганьбою вигнали. Екс-українець шахраював у чемпіонаті Іспанії з шахів

Фото: Кирило Шевченко грає під прапором Румунії (instagram.com/kirill_shevchenko22)
Автор: Андрій Костенко

Колишнього українського шахіста Кирила Шевченка, який нині виступає під прапором Румунії, виключили з командного чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chess.com.

22-річний гросмейстер на турнірі захищав кольори команди "Сілла – Інтегрант Коллетіус". У першому турі він зіграв внічию з єгиптянином Басемом Аміном, а в другому – здобув перемогу над іспанцем Франсіско Вальєхо.

Під час другої гри Шевченко часто відлучався до туалету. Це викликало підозру в суддів, які вирішили прослідкувати за гравцем. Тоді й помітили, що він відвідує одну й ту ж кабінку. Згодом в ній знайшли заблокований телефон. А поруч з ним рукописну записку іспанською мовою: "Не чіпай! Цей телефон залишили, щоб власник міг відповісти на дзвінок!".

Звіривши почерк з записами, залишеними Шевченком у протоколах турніру, арбітри дійшли висновку, що записку писав саме він. На екс-українця вказали й налаштування телефону, зокрема те, що на ньому був встановлений румунський час, який на годину відрізняється від іспанського.

Після короткого розслідування, судді зарахували представнику Румунії дві поразки та виключили з турніру. Сам Шевченко всі звинувачення на свою адресу заперечує.

Хто такий Кирило Шевченко

Уродженець Києва. В дитинстві подавав великі надії. В дев'ять років став кандидатом в майстри, в 13 – міжнародним майстром, а в 15 – гросмейстером.

До повномасштабного вторгнення представляв на міжнародних змаганнях Україну. У складі національної збірної став чемпіоном Європи 2021 року. Його рейтинг станом на жовтень 2024 року – 2656 (69-й результат у світі).

З січня 2023 року виступає під прапором Румунії. Шевченко значиться у складеному Міністерством молоді та спорту списку осіб, які не повернулися в Україну після закінчення спортивного заходу.

Раніше в чемпіонаті України футболісти зірвали матч через борги.

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