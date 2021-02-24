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Гана первой в мире получила COVID-вакцины через механизм COVAX

Автор: Андрей Козловский

Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX. Речь идет о препарате фармацевтической компании AstraZeneca, первая партия которого уже прибыла в страну.

Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и UNICEF.

Как сообщается, на первом этапе Гана получила 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которая лицензирована Институтом сыворотки Индии.

"Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины COVID-19 в рамках механизма COVAX", - говорится в заявлении.

По данным ВОЗ и UNICEF, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 80,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них скончались свыше 580 человек.

Напомним, Украина также должна получить вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX. В организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX.

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