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У Гамбурзі невідомий з киркою напав на людей перед футбольним матчем

Ілюстративне фото: невідомий напав на людей перед матчем Нідерланди-Польща у Гамбурзі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 16 червня, у німецькому Гамбурзі невідомий чоловік, озброєний киркою і коктейлем "Молотова", напав на футбольних фанатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Гамбурга у Twitter.

За даними поліції, інцидент трапився у районі Репербан, де в той час перебували декілька тисяч футбольних фанатів напередодні футбольного матчу Євро-2024 проти Польщі.

 Невідомий напав на них та працівників поліції. У його руках була кирка та коктейль "Молотова".

Спочатку правоохоронці використали перцевий балончик для того, щоб втихомирити нападника. А згодом було зроблено постріл у повітря. Однак нападник не відреагував на це. Тому поліція змушена була стріляти у напрямку невідомого після чого чоловік упав на землю. Повідомляють, що чоловік важко поранений у ногу, але, судячи з усього, живий. Його доправили в лікарню.

Чи постраждав хтось з натовпу, чи правоохоронців не відомо.

 Фото: напад невідомого у Гамбурзі (соцмережі)

Раніше РБУ-Україна повідомляло, що у німецькому місті Франкфурт-на-Майні в понеділок, 10 червня, афганець із ножем напав на українку. Жінку було серйозно поранено внаслідок атаки.

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