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На Гаити задержали предполагаемых убийц президента

Автор: РБК-Украина

Один из министров правительства сообщил о задержании предполагаемых убийц президента Гаити. Они находятся под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News Agency.

"Предполагаемые убийцы президента Гаити под стражей, говорит министр правительства", - пишет агентство.

Кроме того отмечается, что согласно данным полиции, четверо "наемников" убиты и двое арестованы после убийства президента Гаити.

О задержании подозреваемых в убийстве президента также сообщил министр коммуникаций Гаити Франц Экзантус.

В столице страны Порт-о-Пренс полиция проводит спецоперацию.

Напомним, что президента Гаити Жовенеля Мойза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.

Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойза.

Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.

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